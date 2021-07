Star Wars als Anime-Anthologie: Erste Einblicke in Star Wars: Visions

Kamikaze Douga - The Duel

Geno Studio (Twin Engine) - Lop and Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) - Tatooine Rhapsody

Trigger - The Twins

Trigger - The Elder

Kinema Citrus - The Village Bride

Science Saru - Akakiri

Science Saru - T0-B1

Production IG - The Ninth Jedi

Im September startet bei Disney+ die nächste Serie im Star Wars-Universum. Das Besondere: Für Star Wars Visions arbeitet Lucasfilms gleich mit mehreren japanischen Animationsstudios zusammen, die alle ihre eigenen Ideen und Stile in das Projekt mit einbringen. Einen Teaser oder sogar richtigen Trailer gibt es zwar noch nicht, jedoch lässt uns Disney schon einmal hinter die Kulissen blicken.Die Anthologie-Serie Star Wars: Visions setzt sich dabei aus neun einzelnen Episoden zusammen, die von sieben unterschiedlichen japanischen Animationsstudios stammen. Jede Geschichte wird nicht nur ihrer eigenen Handlung folgen, sondern auch durch den jeweils individuellen Animations- und Erzählstil des zuständigen Studios einzigartig sein. Im Video sehen wir unter anderem einen Jedi im Samurai-Look, niedliche Mensch-Tier-Wesen, Sturmtruppler und Droiden, aber auch Jabba the Hutt und Boba Fett werden einen Auftritt haben.Als hierzulande wohl bekanntestes Studio ist Production IG an der Anthologie beteiligt, zu dessen Werken unter anderem Ghost in the Shell, Jin-Roh oder Blood: The Last Vampire zählen. Star Wars: Visions steht ab dem 22. September 2021 exklusiv bei Disney+ zum Abruf bereit.Die Animationsstudios und Episoden im Überblick: