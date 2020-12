Star Wars: The Bad Batch - Erster Trailer zur neuen Animationsserie

Videos automatisch starten

Disney wird Star Wars-Fans über seinen eigenen Streaming-Dienst in den nächsten Jahren mit reichlich neuen Serien versorgen. Eine davon ist Star Wars: Bad Batch. Die Animationsserie wird dann die experimentelle Klon-Einheit "Bad Batch" in den Mittelpunkt rücken. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu sehen.



Wer zuletzt die finale Staffel von Star Wars: The Clone Wars verfolgt hat, dürfte schon eine ungefähre Vorstellung davon haben, um was es in Bad Batch geht: nämlich um die Clone Force 99, oder eben "Bad Batch". Bei dieser Einheit handelt es sich um eine Gruppe ge­ne­tisch modifizierter Klone, die jeweils individuelle und besondere Fähigkeiten besitzen und sich dadurch von den weiteren Klonkriegern deutlich unterscheiden.



So wie auch schon bei Star Wars: The Clone Wars ist auch bei der neuen Serie Dave Filoni als ausführender Produzent beteiligt. Der Serienstart soll irgendwann 2021 stattfinden, ein genaues Datum gibt es aber noch nicht.