Silent Hill: Ascension - Trailer stimmt auf die interaktive Serie ein

Konami plant noch für dieses Jahr den Start der interaktiven Serie Silent Hill: Ascension, die dann das Silent Hill-Universum nachhaltig prägen soll. Was uns dabei ungefähr erwartet, zeigt jetzt ein neuer Trailer, in dem es bereits einige unheimliche Kreaturen zu sehen gibt.Silent Hill: Ascension ist ein gemeinsames Projekt von Konami, Genvid, Bad Robot, Behaviour und DJ2 und wurde erstmals im Oktober 2022 zusammen mit mehreren Silent Hill-Titeln enthüllt. Das Besondere: Der genaue Verlauf der Serie ist nicht festgeschrieben. Stattdessen können Zuschauer selbst mitbestimmen, welches Schicksal die Protagonisten ereilen soll. All dies wird dann sogar in den Kanon von Silent Hill einfließen und somit auch in künftigen Projekten aufgegriffen werden.Zur Handlung ist noch nicht allzu viel bekannt, fest steht aber, dass diese mehreren Charakteren rund um den Globus folgen wird. Diese werden auf verschiedenen Wegen mit grässlichen Monstern konfrontiert. Auch zur technischen Umsetzung hat Konami noch keine Details verraten, ebenfalls ist unklar, wann und wo es Silent Hill: Ascension zu sehen gibt.