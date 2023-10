Silent Hill: Ascension - Premierentrailer zur interaktiven Horrorserie

Konami hat den Premieren-Trailer zu Silent Hill: Ascension veröffentlicht. Die interaktive Serie erzählt eine komplett neue Geschichte im berühmten Horroruniversum der Spielereihe. Los geht es schon sehr bald, nämlich an Halloween.Auch wenn es in letzter Zeit ganz danach aussah: Die Silent Hill-Reihe ist alles andere als tot, derzeit befinden sich sogar gleich mehrere Spiele in der Entwicklung. Als nächstes soll jedoch erst einmal die Live-Serie Silent Hill: Ascension die Fans bei Laune halten.Die Geschichte der Serie dreht sich um zwei Familien, deren Schicksal auf unheimliche Art und Weise miteinander verbunden ist. So werden die Hernandez von einem weiteren Todesfall in ihrer Heimatstadt in Pennsylvania schwer erschüttert, während der Tod der Matriarchin Ingrid das Leben der norwegischen Familie Johansen auf den Kopf stellt.Das Besondere an Silent Hill: Ascension: Der Verlauf der Handlung ist nicht fest vorgeschrieben, sondern kann von den Zuschauern via App ( Google Play App Store beeinflusst werden. Serienstart ist am 31. Oktober um 21:00 Uhr ET (03:00 Uhr in Deutschland). Die Folgen gibt es in den Apps und auf der offiziellen Website zu sehen.