Shadow and Bone - Zweiter Trailer zur Fantasy-Serie eingetroffen

Im April startet bei Netflix mit Shadow & Bone die nächste Serie auf Grundlage einer erfolgreichen Fantasy-Buchreihe. In einem neuen Trailer gewährt der Streaming-Dienst jetzt weitere Einblicke in die Welt der Grisha.



Im Mittelpunkt von Shadow and Bone - Legenden der Grisha steht die Soldatin Alina Starkov (Jessie Mei Li). Nachdem in der jungen Frau eine geheimnisvolle Kraft erwacht, wird sie von den Grisha, einer besonderen Elitearmee, im Umgang mit ihren Fähigkeiten aus­ge­bil­det. Allerdings wird für Alina schnell deutlich, dass die Grenzen zwischen Freunden und Feinden nicht so deutlich sind, wie sie zunächst dachte.



Shadow and Bone - Legenden der Grisha basiert auf den Romanen "Goldene Flammen", "Eisige Wellen" und "Lodernde Schwingen" der Schriftstellerin Leigh Bardugo und soll sich auch am Inhalt der Spin-off-Bücher "Das Lied der Krähen" und "Das Gold der Krähen" bedienen. Staffel 1 startet am 23. April 2021 mit acht Episoden bei Netflix.