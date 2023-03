Shadow and Bone: Trailer zur zweiten Staffel der Netflix-Fantasyserie

Demnächst startet bei Netflix die zweite Staffel von Shadow and Bone - Legenden der Grisha. Im Trailer zu den neuen Folgen sehen wir, wie sich Alina Starkov und ihre Verbündeten auf den bevorstehenden Kampf gegen General Kirigan vorbereiten.Auch wenn der Grisha-General Kirigan (gespielt von Ben Barnes) am Ende der ersten Staffel fast besiegt werden konnte, kehrt dieser nun gestärkt zurück. Um überhaupt noch eine Chance gegen den Darkling und seine Schattenarmee zu haben, muss sich Alina Starkov (Jessie Mei Li) auf die Suche nach den beiden mystischen Wesen Feuervogel und Meeresgeißel begeben, um mit diesen ihre eigenen Kräfte verstärken zu können. Währenddessen bekommen die Krähen in Ketterdam die Chance auf einen lebensgefährlichen Raub, der jedoch für Probleme mit der Sonnenkriegerin zu sorgen scheint - so verspricht es zumindest die offizielle Beschreibung.Shadow and Bone - Legenden der Grisha geht am 16. März 2023 auf Netflix weiter. Staffel 2 umfasst dann insgesamt acht neue Folgen.