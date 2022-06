See: Trailer stimmt auf die dritte und letzte Staffel der Serie ein

Die erfolgreiche Apple-Serie See nähert sich ihrem dramatischen Finale und wird die Geschichte um den Krieger Baba Voss hoffentlich zu einem für die Fans zufriedenstellenden Ende führen. Ein erster Teaser-Trailer stimmt jetzt darauf ein, was diese im letzten Kapitel erwartet.See spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit ihre Sehfähigkeit verloren hat. Staffel 3 setzt ein Jahr nach dem Sieg von Baba Voss (Jason Momoa) gegen seinen Bruder Edo an und lässt eine neue Bedrohung von einem Wissenschaftler der Republik Trivantia ausgehen. Dieser hat nämlich eine Art "sehende" Waffe entwickelt, welche die Zukunft der gesamten Menschheit bedroht.Neben Jason Momoa sind in weiteren Rollen unter anderem Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James und David Hewlett zu sehen. Staffel 3 startet am 26. August 2022 bei Apple TV+.