See - Apple zeigt den offiziellen Trailer zur letzten Staffel der Serie

In ziemlich genau einem Monat schickt Apple die Serie See in ihre dritte und zugleich auch letzte Staffel. In dieser bedroht eine neue und besonders mächtige Waffe die Zukunft der Menschheit, die bereits vor langer Zeit vollständig erblindete. Nach mehreren Teasern zu den neuen Folgen steht jetzt der offizielle Trailer zur Ansicht bereit.Staffel 3 der Serie setzt ein Jahr nach ihrem vorläufigen Ende an, bei dem Baba Voss (gespielt von Jason Momoa) seinen Erzfeind Edo besiegen konnte und sich daraufhin allein in den Wald zurückzog. Allerdings ist es inzwischen Wissenschaftlern der Republik Trivantia gelungen, eine neue und "sehende" Waffe fertigzustellen und so muss Baba erneut einen Weg finden, sein Volk - und womöglich sogar noch viel mehr - zu beschützen.Neben Momoa zählen außerdem noch Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James und David Hewlett zum Cast der finalen Folgen. Los geht es ab dem 26. August 2022 bei Apple TV+.