Monarch: Legacy of Monsters - Erster Teaser zur neuen Godzilla-Serie

Auf der Spur von Monarch

Start im November bei Apple TV+

Unter dem Titel Monarch: Legacy of Monsters startet noch in diesem Jahr eine neue Godzilla-Serie bei Apple TV+. Diese hat jetzt nicht nur ein fixes Startdatum, sondern auch mit einem ersten Teaser-Trailer erhalten, der Einblicke in die bildgewaltige Geschichte gewährt.Nachdem das sogenannte MonsterVerse mit Godzilla vs. Kong 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt im Kino erlebt hatte, geht dieses zunächst in Serienform weiter. Monarch: Legacy of Monsters handelt dabei von zwei Geschwistern, welche der Verbindung ihrer Familie mit der geheimnisvollen Organisation Monarch auf den Grund gehen. Dabei tauchen sie nicht nur tief in die Welt der Monster ein, sondern kommen auch mit dem Armeeoffizier Lee Shaw in Kontakt, dessen Wissen die Zukunft von Monarch gefährden könnte.Die Geschichte der Serie soll dabei sowohl in den 1950er-Jahren als auch 50 Jahre später spielen und sich über drei Generationen erstrecken. Fans dürften somit endlich mehr über die titelgebende Geheimorganisation und ihre tatsächlichen Motive erfahren.Zusammen mit dem neuen Video wurde zudem das Startdatum für die Serie verraten: Los geht es am 17. November 2023 bei Apple TV+, wobei die erste Staffel insgesamt zehn Episoden umfassen wird. Das Finale gibt es somit am 12. Januar 2024 zu sehen. Zur Besetzung zählen neben Kurt Russell und seinem Sohn Wyatt Russell (die beide den Offizier Shaw spielen) noch Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett und Elisa Lasowski.Voraussichtlich am 11. April 2024 kommt es dann in Godzilla x Kong: The New Empire zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Giganten im Kino. Zumindest in den japanischen Kinos startet Anfang Dezember außerdem noch Godzilla Minus One . In dem Film wird die Riesenechse dann kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Japan angreifen.