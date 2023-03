Silo: Apple zeigt den ersten Teaser zur dystopischen Sci-Fi-Serie

Mit Silo startet bei Apple TV+ im Mai eine weitere Science-Fiction-Serie mit erfolgreicher Romanvorlage: In Silo hat sich die Menschheit nach einer globalen Katastrophe in Schutzunterkünfte unterhalb der Erdoberfläche zurückgezogen. Allerdings scheint das titelgebende Silo ein finsteres Geheimnis zu verbergen. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer.Silo basiert auf der Romantrilogie "Silo", "Level" und "Exit" des US-amerikanischen Schriftstellers Hugh C. Howey, die eine dystopische Zukunftsvision zeichnet: In dieser leben die Menschen unter der Erde in einem gigantischen Silo, das sich über 144 Stockwerke erstreckt. Wie es an der Oberfläche aussieht, weiß keiner der Bewohner, welche sich zudem an strenge Regeln halten müssen. Nach einer Reihe geheimnisvoller Todesfälle beginnt die Ingenieurin Juliette (gespielt von Rebecca Ferguson) Nachforschungen anzustellen - und deckt dabei die schockierende Wahrheit über das Silo auf.Weitere Rollen in der zehnteiligen ersten Staffel spielen unter anderem Tim Robbins, Rashida Jones, Harriet Walter und David Oyelowo. Am 5. Mai 2023 gibt es zunächst zwei Folgen am Stück zu sehen, weiter geht es dann im wöchentlichen Rhythmus.