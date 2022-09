Secret Invasion: Erster Trailer zur MCU-Rückkehr von Nick Fury

Sind die Skrulls die Bösen?

Der Name Secret Invasion hat für Fans von Marvel einen ganz besonderen Klang, denn das Crossover war 2008 in der Comic-Welt ein riesiges Ereignis. Es ist deshalb nicht überraschend, dass es die "Heimliche Invasion" auch im Marvel Cinematic Universe (MCU) geben wird, und zwar als Serie.Nick Fury ist zurück und damit auch (motherfucking) Samuel L. Jackson. Das ist die simple Message des auf der Disney-Fan-Convention D23 enthüllten Trailers zu Secret Invasion. Die Miniserie ist derzeit für Anfang 2023 geplant und dürfte später im gesamten MCU, also auch im Kino, eine signifikante Rolle spielen. Denn auch wenn wir schreiben, dass der Trailer eine simple Botschaft hat - einfach ist an Secret Invasion wenig bis nichts, zumindest dann, wenn man die Comic-Vorlage kennt. Aber das wollen wir an dieser Stelle nicht ausführen und bleiben bei dem, was der erste Trailer verrät. Nick Fury, also der ehemalige Chef von S.H.I.E.L.D., ist auf die Erde zurückgekehrt. Warum? Wegen der heimlichen Invasion der Erde durch die Skrulls.Fury wird von seiner langjährigen und treuen Weggefährtin Maria Hill (Cobie Smulders) begrüßt, diese ist aber nicht nur glücklich über das Wiedersehen. Hill wirft ihrem ehemaligen Chef vor, dass dieser alle ihre Hilferufe der vergangenen Jahre ignoriert habe. Das leugnet Fury auch gar nicht, meint aber, dass nun die Zeit gekommen sei - weil es eben erst jetzt einen besonderen Notfall gebe.Welche Rolle die Skrulls genau spielen, ist aber nicht klar. Denn die gestaltenwandelnden Aliens sind offenbar für die Invasion verantwortlich, gleichzeitig hat Fury mit ihnen auch zusammengearbeitet. Im Gegensatz zu den Comics sind die Skrulls im MCU nämlich nicht reine Antagonisten, in Captain Marvel wurden sie etwa als Opfer des imperialistischen Kree-Imperiums dargestellt.Entsprechend kehrt auch Ben Mendelsohn als Talos zurück und auch ansonsten ist die Miniserie voller Stars: Denn in Secret Invasion spielen auch noch Martin Freeman, Don Cheadle (Rhodey Rhodes/War Machine), Emilia Clarke ("Game of Thrones"), Kingsley Ben-Adir ("Peaky Blinders") und Oscar-Preisträgerin Olivia Colman mit.