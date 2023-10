For All Mankind - Apple zeigt den Trailer zu Staffel 4 der Sci-Fi-Serie

Auf ins neue Jahrtausend

Staffelstart im November

Pünktlich zum Start der New York Comic Con haben Apple und Sony Pictures Television gemeinsam den offiziellen Trailer zu Staffel 4 der Serie For All Mankind veröffentlicht. In dieser wird dann eine außergewöhnliche Entdeckung im All im Mittelpunkt stehen - und natürlich für neue Konflikte sorgen.Nachdem es in Staffel 3 vor allem um den Wettlauf zum Mars in den 1990er-Jahren ging, legt die Sci-Fi-Dramaserie des Emmy Award-Gewinners Ronald D. Moore sowie Ben Nedivi und Matt Wolpert mit den neuen Folgen einen Zeitsprung von acht Jahren hin und kommt nun im Jahr 2003 an. Die inzwischen international besetzte Marsbasis Happy Valley ist deutlich gewachsen und könnte sich schon bald zu einer selbstversorgenden Kolonie entwickeln, die nicht mehr auf einen fortlaufenden Kontakt zur Erde angewiesen ist.Vor diesem Hintergrund sorgt schließlich die Entdeckung eines (oder mehrerer?) Asteroiden für Aufsehen, da dieser offenbar besonders reich an Iridium ist. Das auf der Erde äußerst seltene Element ist für die Elektronik und Raumfahrttechnik von großer Bedeutung und so könnte der erfolgreiche Abbau des Metalls das Leben auf der Erde und dem Mars für immer verändern. Wenig überraschend sorgt der Fund aber auch für neue Spannungen zwischen den Bewohnern des Happy Valley, die alle bisherigen Erfolge aufs Spiel setzen.Staffel 4 von For All Mankind startet am Freitag, den 10. November 2023, weltweit bei Apple TV+. Die zehn neuen Folgen gibt es dann immer wöchentlich zu sehen, das Finale läuft somit am 12. Januar 2024.Zur neuen Besetzung zählen unter anderem Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern und Svetlana Efremova, außerdem kehren Stars wie Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu und Coral Peña zurück.