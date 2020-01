Scorpion's Revenge: Erster Trailer zum Mortal-Kombat-Animationsfilm

Videos automatisch starten

Warner Bros bringt im nächsten Jahr eine neue Realverfilmung von Mortal Kombat ins Kino. Vorher wird es außerdem noch einen Animationsfilm zur legendären Prügelspielreihe geben. Dieser heißt Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge und hat jetzt einen ersten Trailer erhalten.



Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge wird sich inhaltlich klar an der Video­spiel­vorlage orientieren: Es geht um einen Wettkampf zwischen Outworld und Earthrealm, dessen Ausgang entscheidend für die Zukunft der Erde ist. Lord Raiden versammelt daher die besten Kämpfer des Erdenreichs, um gegen Shang Tsung und seine Krieger auf dem Schlachtfeld bestehen zu können.



Regie bei Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge führt Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham). In den USA startet der Film mit einem R-Rating am 12. April in der digitalen Variante, DVDs und Blu-rays folgen ein wenig später. Einen Termin für Deutschland gibt es bislang leider noch nicht.