Mortal Kombat Legends: Warner zeigt den ersten Trailer zum Film

Warner Bros. zeigt den ersten Trailer zu Mortal Kombat Legends: Snow Blind, den bereits dritten längeren Animationsfilm, der auf dem brutalen Prügelspiel-Franchise basiert. Dieser dreht sich um den blinden Krieger Kenshi, der seine Heimat gegen einen übermächtigen Feind verteidigen muss.Snow Blind ist nach Scorpion's Revenge (2020) und Battle of the Realms (2021) der nächste Film der Reihe. Hier bekommt es Kenshi mit dem Schurken Kano zu tun, der dessen Dorf angreift und entweder den Tod oder bedingungslose Unterwerfung einfordert. Allerdings erblindet Kenshi und muss erst von Kuai Liang (besser bekannt als Sub-Zero) trainiert werden, um gegen Kano und seine Schergen bestehen zu können. Im Video sind noch weitere Kämpfer wie Kabal oder Shang Tsung zu sehen.Mortal Kombat Legends: Snow Blind erscheint in Deutschland am 27. Oktober 2022 auf Blu-Ray.