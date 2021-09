Rote oder blaue Pille? The Matrix Resurrections teasert Trailer an

Es ist deine Entscheidung

Noch vor einiger Zeit schien ein neuer Teil von The Matrix undenkbar zu sein, doch dieses Jahr ist es tatsächlich soweit, The Matrix Resurrections wird in die Kinos kommen. Und schön langsam rollt der Hype Train los. Am Donnerstag kommt der Trailer und schon jetzt kann man erste Blicke darauf erhaschen.Man muss The Matrix wohl kaum einem Leser hier vorstellen, die meisten dürften den Science-Fiction-Megahit von 1999 kennen und lieben. Zwar konnten die beiden Fortsetzungen dem kultigen Erstling nicht das Wasser reichen, dennoch warten Fans bereits gespannt auf die Wiedergeburt der Reihe, diese heißt treffend Resurrections.The Matrix Resurrections wird am 22. Dezember erscheinen und auch zahlreiche Stars der ersten drei Filme bieten, allen voran natürlich Neo Keanu Reeves sowie Carrie-Anne Moss alias Trinity. Regie führt Lana Wachowski, Schwester Lilly Wachowski ist dieses Mal nicht dabei. Nicht an Bord sind außerdem Laurence Fishburne alias Morpheus sowie Hugo Weaving, der Agent Smith verkörperte, zumindest ist nichts über deren Mitwirkung bekannt - es ist aber nicht ausgeschlossen, dass man sich einen davon oder sogar beide für eine Überraschung aufhebt und sie deshalb vorab nicht in den Credits listet.Am Donnerstag, um 15 Uhr unserer Zeit wird es den ersten vollen Trailer geben. Erste Blicke darauf kann man aber schon jetzt darauf werfen, denn Warner Bros. hat auf einer Seite zwei spezielle Teaser veröffentlicht (diese sind im Video hier zusammengeschnitten). Die Webseite begrüßt die Besucher mit dem Satz "Es ist deine Entscheidung", darunter ist eine rote und eine blaue Pille zu sehen.Klickt man auf eine der Pillen kommt man zu einem Teaser oder besser gesagt mehr als tausend Varianten: Denn das kurze Video passt sich an die Systemzeit des Nutzers an (und unterscheidet sich auch jedes Mal in Bezug auf die Bilder). Sieht man sich den Teaser etwa um 14:29 an, dann wird man auch direkt "angesprochen" und die Stimme aus dem Off erzählt, dass jetzt "2:29pm" sei. Das passt natürlich bestens in den Film-Mythos, dass unsere Welt nur eine große Simulation sei.