Matrix Resurrections - Der finale Trailer lädt zu Spekulationen ein

Alles auf den Kopf gestellt

Mit Matrix Resurrections steht der vielleicht am meisten erwartete Film des Jahres 2021 in den Startlöchern. Wenige Tage vor dem Kinostart stimmt jetzt ein weiterer und voraussichtlich auch letzter Trailer auf das Spektakel ein - und bietet reichlich Stoff für neue Spekulationen.So wie der zuletzt gezeigte Déjà-vu-Clip greift auch der neue Trailer wieder Material aus den ersten drei Teilen der Filmreihe auf. Doch vieles ist nun irgendwie… anders, was offenbar nicht nur beim Zuschauer, sondern auch bei den Protagonisten für Verwirrung sorgt. Denn was wirklich real und was nur eine Simulation ist, scheint weniger klar denn je zu sein. Immerhin muss hier die Rückkehr zuvor verstorbener Charaktere erklärt werden.Sicher ist nämlich, dass es zu einer Rückkehr von Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity kommt. Weitere Figuren der originalen Trilogie kehren ebenfalls zurück: Der Trailer zeigt etwa einen (nicht gealterten) Morpheus, der nun jedoch nicht mehr von Laurence Fishburne, sondern Yahya Abdul-Mateen II verkörpert wird - offenbar bekommen wir es hier mit einer alternativen Version des Charakters zu tun. Ähnliches dürfte für Agent Smith gelten, in dessen Rolle nun der Schauspieler Jonathan Groff schlüpft. Hier gibt es einiges an Erklärungsbedarf. Zumindest eines hat sich zum Glück nicht geändert: Neo kann immer noch Kung Fu!Regie bei Matrix Resurrections führte Lana Wachowski, in weiteren Rollen sind unter anderem Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith und Jada Pinkett Smith zu sehen. Kinostart in Deutschland ist am 23. Dezember 2021, also einen Tag vor Heiligabend. Es bleibt also nicht mehr allzu viel Zeit, die Erinnerungen an die ersten drei Filme aufzufrischen. Diese gibt es zurzeit beispielsweise bei Netflix zu sehen.