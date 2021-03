Rick and Morty - Staffel 5 hat einen Starttermin und neuen Trailer

Videos automatisch starten

Fans der Serie Rick and Morty müssen dieses Mal nicht so lange wie zuletzt auf neue Folgen warten, denn mit Staffel 5 geht es schon in diesem Sommer weiter. Neben einem Starttermin wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der schon einmal eine Vorschau auf das liefert, was in den weiteren Folgen so alles passiert.



Auch in Staffel 5 werden der verrückte Wissenschaftler Rick und sein etwas schüchterner Enkel Morty wieder reichlich chaotische Abenteuer erleben, wobei der nun veröffentlichte Trailer nicht allzu viel über die Handlung preisgibt. Zuschauer dürfen sich aber wohl erneut auf reichlich Anspielungen zu Themen der Popkultur und Science Fiction einstellen.



Los geht es mit Staffel 5 von Rick and Morty am 20. Juni 2020 bei Adult Swim. In Deutsch­land zeigt der Pay-TV-Sender TNT Comedy die neuen Folgen ab dem 21. Juni mit Un­ter­ti­teln. Wann die Staffel schließlich auch bei Netflix landet, ist noch nicht bekannt.