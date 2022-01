Shenmue: Anime-Serie zum Spiel startet im Februar, neuer Trailer

Die Videospielreihe Shenmue gibt es bald auch als Animationsserie zu sehen: Nachdem Adult Swim eine Umsetzung des Sega-Hits bereits vor ein paar Jahren angekündigt hatte, gibt es nun auch einen Starttermin - und dieser ist nur noch wenige Tage entfernt. Außerdem gibt es gleich zwei neue Trailer.Shenmue the Animation basiert auf dem Videospiele-Franchise Shenmue, das 1999 auf dem Sega Dreamcast begann, zwei Jahre später einen Nachfolger erhielt und schließlich 2019 mit einem dritten Teil praktisch wiederbelebt wurde. Shenmue the Animation soll die Geschichte nun jedoch nicht fortsetzen, sondern von Anfang an erzählen. Im Zentrum der Handlung steht also auch hier Ryo Hazuki, der sich nach der Ermordung seines Vaters auf die Suche nach den Verantwortlichen begibt und dazu unter anderem nach Hong Kong reist. Nebenbei trainiert Ryo zudem fleißig, um zum besten Kämpfer der Welt zu werden.Shenmue the Animation startet am 5. Februar 2022 sowohl bei Adult Swim als auch bei der Streaming-Plattform Crunchyroll mit zunächst 13 Episoden. Letztere hat noch einen weiteren Trailer mit japanischer Synchronisation veröffentlicht.