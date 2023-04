Resident Evil: Death Island - Neuer Film vereint viele Stars der Reihe

CGI-Anime macht Alcatraz zur Todesinsel

Mit Resident Evil: Death Island erwartet Fans der Reihe noch in diesem Jahr ein weiterer Animationsfilm in Spielfilmlänge. Dieser erzählt dann eine vollkommen neue Geschichte, in der gleich fünf bekannte Charaktere aus den Videospielen aufeinandertreffen. Jetzt gibt es den ersten Trailer und sogar ein Startdatum - letzteres aber zunächst nur für den japanischen Markt.Neben mehreren Kinofilmen und einer erfolglosen Netflix-Serie hat Resident Evil in der Vergangenheit schon mehrere Animationsfilme hervorgebracht. Nach zuletzt Resident Evil: Vendetta (2017) und der Miniserie Resident Evil: Infinite Darkness (2021) steht mit Resident Evil: Death Island nun ein weiterer Ableger in den Startlöchern, der Fans aufhorchen lässt, denn die "Besetzung" hat es durchaus in sich.Zur Story ist auch schon einiges bekannt und diese findet an gleich mehreren Schauplätzen statt: In den USA verfolgteine bewaffnete Gruppe, die den Informanten Antonio Taylor entführt hat. Durch das Eingreifen einer mysteriösen Frau verliert Leon jedoch zunächst die Fährte der Entführer.Zeitgleich untersuchen die Anti-Bioterrorismus-Agentenundzusammen mit der Beraterineinen Zombie-Ausbruch in San Francisco, dessen Ursprünge zunächst unbekannt sind. Nachforschungen von Chris' Schwesterergeben jedoch, dass alle Opfer des Virus zuvor einen gemeinsamen Ort besucht haben, nämlich die Gefängnisinsel Alcatraz. Schließlich folgen Chris und seine Gruppe dieser Fährte, ohne zu wissen, was sie auf der "Todesinsel" erwartet.In Japan startet Resident Evil: Death Island bzw. Biohazard: Death Island am 7. Juli 2023 im Kino. Wann der Film in Deutschland erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass dieser hierzulande direkt fürs Heimkino herauskommt.