Der erste Trailer zu Resident Evil: Welcome To Raccoon City ist da

Resident Evil kehrt zurück ins Kino: Nachdem die bisherigen Verfilmungen mit Milla Jovovich nur wenig mit der Videospielvorlage zu tun hatten, soll dies mit Resident Evil: Welcome To Raccoon City nun anders werden. Der Film setzt nämlich auf bekannte Charaktere aus den Spielen und erzählt, wie einst der Schrecken in einer schicksalhaften Nacht seinen Anfang nahm.



Die Handlung von Resident Evil: Welcome To Raccoon City führt Zuschauer an die Anfänge des legendären Videospiele-Franchises zurück und orientiert sich dabei sowohl an Resident Evil 1 (1996) als auch an Resident Evil 2 (1998). Schauplatz ist somit einerseits das alte Herrenhaus aus dem ersten Teil als auch die Stadt Raccoon City, von wo aus der Pharmakonzern Umbrella Corporation einen bislang unvorstellbaren Schrecken entfesselte.



Mit Claire Redfield (gespielt von Kaya Scodelario), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Chris Redfield (Robbie Amell), Albert Wesker (Tom Hopper), Leon S. Kennedy (Avan Jogia) und William Birkin (Neal McDonough) hat der Film für Fans der Reihe einige durchaus bekannte Gesichter zu bieten. Der deutsche Kinostart ist derzeit für den 25. November 2021 geplant.