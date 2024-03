Atlas: Erster Teaser-Trailer zum Netflix-Actionfilm mit Jennifer Lopez

Von der Auftragskillerin zur Analytikerin

Start im Mai bei Netflix

Ende Mai startet auf Netflix der Science-Fiction-Film Atlas, für den Jennifer Lopez in der Hauptrolle schlüpft, um einen entlaufenen Roboter einzufangen und die Menschheit vor ihrer Vernichtung durch eine mächtige KI zu retten. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer, der uns das futuristische Szenario sowie die Titelheldin ein wenig näher bringen soll.Jennifer Lopez spielt in dem Film Atlas Shepherd, eine zwar geniale, allerdings auch etwas menschenscheue Analytikerin mit einem tiefen Misstrauen in künstliche Intelligenz. Im Auftrag der Regierung nimmt sie an einer Mission teil, um einen abtrünnigen Roboter zurückzuholen. Natürlich geht dabei so einiges schief und schließlich muss sie mit dem Roboter zusammenarbeiten, um die Zukunft unserer Spezies zu sichern. Auch bekannt ist bereits, dass Atlas Shepherd eine geheimnisvolle Vergangenheit mit der verfolgten Maschine teilt.Neben Jennifer Lopez, die letztes Jahr auch schon in dem Action-Thriller The Mother für Netflix vor der Kamera stand, spielen in Atlas unter anderem noch Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory J. Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla und Mark Strong mit. Regie führt Brad Peyton (San Andreas, Rampage) nach einem Drehbuch von Leo Sardarian und Aron Eli Coleite. Zu sehen gibt es den Film ab dem 24. Mai 2024 exklusiv bei Netflix.