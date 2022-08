Neuer Star Wars Andor-Trailer bestätigt: Die Rebellion startet später

Disney schiebt die Serie in den September

Spannender Trailer mit vielen neuen Szenen

Disney hat einen neuen Trailer zur Star Wars-Serie Andor veröffentlicht, welche schon bald bei Disney+ startet. Dieser gibt einen Vorgeschmack auf die von Fans mit Spannung erwartete Vorgeschichte des Kinohits Rogue One aus dem Jahr 2016. Kleiner Wermutstropfen: die Serie läuft nun mit ein paar Wochen Verspätung an.Die (zugegeben recht kurze) Durststrecke an Star Wars-Serien bei Disney+ ist bald vorüber, wenn auch etwas später als viele zuletzt gedacht haben: Es gibt einen neuen Trailer zur mit Spannung erwarteten Serie, welcher den Start nun auf den 21. September 2022 datiert. Zuletzt hieß es noch, die Vorgeschichte zum erfolgreichen Anthologiefilm Rogue One würde am 31. August starten.Als Entschädigung gibt es an dem neuen Termin dann aber gleich drei Folgen am Stück zu sehen, die weiteren neun Episoden werden danach im wöchentlichen Rhythmus nachgereicht.Darüber hinaus soll natürlich der Trailer die Fans bei Laune halten, was durchaus gelingen könnte, denn dieser zeigt reichlich neues Bildmaterial aus der Serie, die sich natürlich ganz um Cassian Andor (gespielt von Diego Luna) und den aufkeimenden Widerstand gegen das Imperium dreht. Zeitlich setzt die Serie dabei rund fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One an. Neben Cassian werden zudem noch weitere bekannte Gesichter wie Mon Mothma aus dem Film zurückkehren.Was der Trailer auch noch einmal klar zeigt, ist die deutlich ernstere Stimmung im Vergleich zu den letzten Kinofilmen oder Serien wie etwa The Mandalorian, welche auch schon entscheidend zum Erfolg von Rogue One beigetragen hatte.Nach den zwölf Folgen ist aber noch nicht Schluss, denn diese bilden nur den ersten Teil der Serie. Weiter geht es zu einem bislang noch nicht bekannten Zeitpunkt, wobei dann die direkte Überleitung zu Rogue One stattfinden soll.