Neuer Netflix-Trailer zu Damsel: Diese Maid in Nöten rettet sich selbst

Drachenhöhle statt Traumhochzeit

Emanzipation im Märchenreich

Es hätte so schön für Prinzessin Elodie werden können: Sie hat endlich ihren Traumprinzen gefunden, doch statt der geplanten Hochzeit wird sie vom Hofe hintergangen und einem Drachen zum Fraß vorgeworfen - wie die Geschichte ausgeht, zeigt Netflix demnächst im Fantasyfilm Damsel. Zu diesem gibt es nun einen neuen Trailer.Die durchaus märchenhafte Ausgangslage entwickelt sich in Damsel somit für die junge Prinzessin schnell zu einem Albtraum, denn statt eines schönen Prinzen als Gatten und eines großen Schlosses findet sie sich kurzerhand in den Höhlen eines feuerspeienden und offenbar auch äußerst hungrigen Drachen wieder.Um den Grund für diese überraschende Schicksalswendung macht die Vorschau allerdings kein allzu großes Geheimnis: Mit ihrem Opfer soll nämlich eine alte Schuld beglichen werden, um so die Sicherheit - und gewiss auch den Wohlstand - des Hofes zu sichern. Klar wird auch, dass Elodie längst nicht die erste Prinzessin ist, die im Schlund des Drachen enden soll.Auf eine Rettung durch einen edlen Helden braucht die holde Maid erst gar nicht zu hoffen, das hat sie aber ohnehin nicht nötig. Denn Elodie denkt gar nicht daran, als Opfer zu enden und sagt mit Verstand und Überlebenswillen der Bestie (und anschließend sicherlich auch dem Hofe) den Kampf an.Die Rolle der verratenen Prinzessin Elodie spielt übrigens Millie Bobby Brown, die Netflix-Zuschauer möglicherweise bereits aus der Erfolgsserie Stranger Things kennen, wo sie mit Elf eine der Hauptrollen einnimmt. Zudem hat sie für den Streamingdienst schon zwei Mal die Ermittlerin Enola Holmes verkörpert. Unter anderem spielen in Damsel zudem noch Angela Bassett, Robin Wright und Nick Robinson mit. Regie führt Juan Carlos Fresnadillo (28 Weeks Later, Intruders), los geht es am 8. März auf Netflix.