Damsel: Netflix zeigt den ersten Teaser-Trailer zum Fantasyfilm

Eine Prinzessin rettet sich selbst

Der Netflix-Fantasyfilm Damsel hat auf den Blick eigentlich alles, was eine typische Märchengeschichte ausmacht: ein florierendes Königreich, eine Prinzessin und sogar einen Drachen - davon abgesehen, verläuft die Geschichte aber ganz anders als erwartet, wie jetzt der erste Teaser-Trailer zeigt.Eigentlich sollte Prinzessin Elodie (gespielt von der aus Stranger Things bekannten Millie Bobby Brown) schon bald einen gut aussehenden Prinzen heiraten, doch statt einer opulenten Hochzeitsfeier erwartet die junge Dame allerdings ein anderes Abenteuer: Sie wird nämlich vom Prinzen und Ihrem Hof verraten und in die Höhle eines Drachen eingesperrt - offenbar, um so eine uralte Schuld zu begleichen und das Ungetüm zu besänftigen.Wie der erste Teaser-Trailer zum kommenden Film von Juan Carlos Fresnadillo (28 Weeks Later, Intruders) zeigt, ist Elodie wohl auch nicht die erste, die dem Monster zum Fraß vorgeworfen wird. Allerdings scheint die junge Dame mit ihrem Schicksal alles andere als einverstanden sein und so versucht sie, mit Verstand und scharfer Klinge einen Weg aus ihrem Gefängnis zu finden.Damsel startet allerdings nicht mehr dieses Jahr auf Netflix. Erst 2024 soll es so weit sein, wann genau, ist aber bislang nicht bekannt.