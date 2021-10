Masters of the Universe Revelation: Trailer zu Teil 2 der He-Man-Serie

Im Novmeber startet bei Netflix die zweite Hälfte der Animationsserie Masters of the Universe: Revelation. Wie es dann weitergeht, verrät jetzt ein erster Trailer, der bereits überraschend viel Material aus den neuen Folgen zeigt.



Das Interesse war groß, als Netflix mit Masters Of The Universe: Revelation eine direkte Fortsetzung des Kult-Trickfilms aus den 1980er Jahren ankündigte. Die Ausstrahlung der ersten Folgen im Juli wurde von Fans dann jedoch recht kritisch aufgenommen, was unter anderem daran lag, dass He-Man stark in den Hintergrund rückte und stattdessen andere Charaktere im Mittelpunkt standen. Der neue Trailer lässt nun aber hoffen, dass Fans des Muskelprotzes zum Abschluss doch noch auf ihre Kosten kommen. Zudem dürfte der möglicherweise letzte Kampf gegen Skeletor noch die eine oder andere Überraschung bereithalten.



Masters of the Universe: Revelation - Part 2 bringt noch einmal fünf neue Folgen, die es ab dem 23. November 2021 exklusiv bei Netflix zu sehen gibt.