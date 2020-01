Locke & Key - Netflix zeigt den ersten Trailer zur Comic-Adaption

Videos automatisch starten

Demnächst startet mit Locke & Key eine Adaption des gleichnamigen Comics als Netflix-Serie. Rund einen Monat vor dem Start zeigt der Streaming-Dienst jetzt einen ersten Trailer, der grob die Handlung umreißt und auf die geheimnisvollen Ereignisse in einem alten Anwesen einstimmt.



Locke & Key erzählt die Geschichte von den drei Geschwistern Bode (Jackson Robert Scott), Tyler Locke (Connor Jessup) und Kinsey (Emilia Jones), die nach dem Mord an ihrem Vater in ein altes Haus der Familie in Massachusetts ziehen. In diesem sogenannten "Keyhouse" finden die Drei eine Reihe geheimnisvoller Schlüssel, die Ihnen Zugang zu besonderen Kräften und Fähigkeiten verleihen. Allerdings scheint die Macht hinter den Schlüsseln auch einen gefährlichen Dämon anzuziehen, der die Geschwister in Gefahr bringt.



Staffel 1 von Locke & Key startet am 7. Februar 2020 mit zehn Folgen bei Netflix. Als Produzent ist an dem Projekt auch Joe Hill, der Schöpfer der Comics, beteiligt. Bei diesem handelt es sich um den Sohn des Horror-Schriftstellers Stephen King.