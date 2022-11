Konkurrenz für King Kong und Godzilla? Erster Trailer zu Troll ist da

Netflix hat den ersten richtigen Trailer zum Fantasyfilm Troll veröffentlicht, in dem das titelgebende Riesenmonster aus einem langen Schlaf erwacht und in Norwegen für Chaos und Zerstörung sorgt. Parallelen zu Filmen wie Godzilla oder King Kong sind unverkennbar und auch so gewollt, sodass Kaiju-Fans hier voll auf ihre Kosten kommen dürften.Ausgangspunkt für den Film ist der Dovre-Nationalpark in Norwegen, wo offenbar seit 1000 Jahren ein Troll in einem riesigen Berg schlummerte, nun aber aus irgendeinem Grund aufgewacht ist und (mit ziemlich schlechter Laune) in Richtung Oslo wandert. Auf seinem Weg hinterlässt der Riese dabei natürlich eine Schneise der Verwüstung. Neben dem Militär versucht auch ein bunt zusammengewürfeltes Helden-Team rund um eine Paläontologin, die Zerstörungstour des Giganten zu stoppen.Zur Besetzung des in Norwegen produzierten Film zählen hierzulande eher unbekannte Schauspieler wie Ine Marie Wilmann, Mads Sjøgård Pettersen oder Gard B. Eidsvold. Regie führte Roar Uthaug. Der Norweger war in der Vergangenheit unter anderem für die Horrorfilme Cold Prey und Cold Prey 2, den Katastrophenfilm The Wave und Tomb Raider (2018) verantwortlich.Troll startet am 1. Dezember 2022 bei Netflix.