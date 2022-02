Jurassic World 3: Der erste richtige Trailer zum Dino-Spektakel ist da

Universal Pictures lässt die Dinos los: Im Sommer stampfen die Urzeitechsen wieder durchs Kino. Jurassic World: Ein neues Zeitalter soll dabei die Messlatte noch einmal höher legen, denn jetzt könnten sich die Saurier wieder die Vorherrschaft auf der Erde zurückerobern. Der erste richtige Trailer zeigt reichlich Action und ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern der Filmreihe.Die Handlung von Jurassic World: Ein neues Zeitalter (Dominion) setzt vier Jahre nach der verheerenden Katastrophe auf der Insel Isla Nublar sowie dem Ende von Jurassic World: Das gefallene Königreich ein. Die Dinsosaurier sind inzwischen tief in die Lebensräume der Menschen eingedrungen und leben mit diesen Seite an Seite - wobei es natürlich nicht immer friedlich zugeht, wenn T-Rex und Co. durch die Städte streifen. Eine Koexistenz scheint auf lange Sicht nicht möglich und es ist längst nicht entschieden, dass sich unsere Spezies am Ende durchsetzen wird.Um doch noch einen Weg aus dieser menschengemachten Misere zu finden, stecken im Film nicht nur Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, sondern auch Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill aus der originalen Jurassic Park-Trilogie jeweils in ihren vertrauten Rollen die Köpfe zusammen.Jurassic World: Ein neues Zeitalter startet am 9. Juni 2022 in den deutschen Kinos. Der Film markiert damit dann das Ende der Jurassic World-Trilogie. Ob es aber auch wirklich der letzte Film im Franchise wird, bleibt abzuwarten.