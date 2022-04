Jurassic World 3: Der zweite Trailer zum epischen Dino-Blockbuster

Wenn im Juni Jurassic World: Ein neues Zeitalter in den Kinos startet, wird es nicht nur zu einem erneuten Aufeinandertreffen von Menschen und Dinosauriern kommen, auch die alten und neuen Stars des Franchise werden dann erstmals gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zum Finale der Dino-Trilogie, der es wirklich in sich hat.Jurassic World: Ein neues Zeitalter spielt vier Jahre nach dem bisher letzten Teil der Reihe. Nach den Ereignissen von Isla Nublar leben die Dinosaurier nicht mehr in Gefangenschaft, sondern haben sich inzwischen auf dem gesamten Planeten ausgebreitet und sind scheinbar kurz davor, den Menschen als dominierende Spezies abzulösen.Höchste Zeit also, dass Owen Grady (gespielt von Chris Pratt) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) kompetente Verstärkung erhalten. Mit Dr. Ellie Sattler (Laura Dern), Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) und Alan Grant (Sam Neill) stoßen daher drei bekannte Gesichter aus der originalen Trilogie zum Cast hinzu. Regie führte wie beim ersten Jurassic World erneut Colin Trevorrow. Kinostart in Deutschland ist am 8. Juni 2022, der Kartenvorverkauf beginnt am 23. Mai.