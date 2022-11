John Wick: Der erste Trailer zu Kapitel 4 zeigt reichlich Action

Es steht schon seit einer Weile fest, dass Keanu Reeves nächstes Jahr ein viertes Mal in die Rolle des Auftragskillers John Wick schlüpfen wird, einen richtigen Trailer zum erwarteten Actionspektakel gab es bisher aber noch nicht. Das ändert sich nun, wobei das rund zweieinhalb Minuten lange Video auch mehr zur Handlung des Streifens verrät.Wie es von offizieller Seite heißt, hat John Wick endlich einen Weg gefunden, wie er die Hohe Kammer besiegen und seine Freiheit zurückerhalten kann: Dazu muss unser Antiheld den Marquis de Gramont (gespielt von Bill Skarsgård) zu einem Duell auf Leben und Tod herausfordern - und dieses natürlich auch überleben. Dass dies alles andere als einfach wird, steht außer Frage, zumal sein neuer Feind mächtige Verbündete auf der ganzen Welt besitzt.Neben Reeves und Skarsgård spielen in John Wick: Kapitel 4 unter anderem noch Laurence Fishburn, Lance Reddick, Ian McShane, Donnie Yen und Scott Adkins mit. Regie führt erneut Chad Stahelski, Kinostart in Deutschland ist am 23. März 2023. Ein Ende der Reihe ist mit Teil 4 übrigens noch nicht erreicht, zumindest ein weiteres Kapitel ist schon jetzt fest eingeplant.