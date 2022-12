Jack Ryan: Neuer Trailer stimmt auf Staffel 3 der Amazon-Serie ein

Im Dezember geht es bei Amazon Prime Video nach einer längeren Pause mit der Actionserie Jack Ryan weiter. In Staffel 3 wird der von John Krasinski gespielte Titelheld dieses Mal in eine große Verschwörung verwickelt und selbst von der CIA gejagt. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.Zentrales Thema der neuen Folgen ist das sogenannte Sokol-Projekt, welches die Neuerrichtung der Sowjetunion zum Ziel hat. Jack Ryan wird zwecks genauerer Untersuchungen bezügliches dieses Plans auf eine Mission geschickt, die jedoch ordentlich schief geht. Zu Unrecht des Hochverrats beschuldigt, wird Ryan von seiner eigenen Regierung verfolgt, während er einen Weg finden muss, eine globale Katastrophe zu verhindern.Staffel 3 von Jack Ryan startet am 21. Dezember 2022 mit acht neuen Folgen bei Amazon Prime Video. Zumindest eine vierte Staffel soll die Serie danach dann auch noch bekommen.