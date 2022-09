Glass Onion: A Knives Out Mystery - Netflix zeigt den ersten Teaser

James Bond war gestern: Für Glass Onion: A Knives Out Mystery kehrt Daniel Craig erneut in die Rolle des Privatermittlers Benoit Blanc zurück, um einen kniffligen Fall zu lösen. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer, der uns schon einmal das Staraufgebot des Films präsentiert.Glass Onion: A Knives Out Mystery ist eine direkte Fortsetzung des 2019 veröffentlichten Kriminalfilms Knives Out. Schauplatz ist dieses Mal eine griechische Insel, wo Daniel Craig beziehungsweise Detektiv Benoit Blanc einen Mordfall aufklären muss. Der Kreis der Verdächtigen ist dabei jedoch alles andere als klein, sodass auf die Spürnase wohl eines an Arbeit zukommt. Im Teaser lernen wir den ziemlich schrägen und namhaft besetzten Kreis der potenziellen Mörder kennen. Mit dabei sind Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson und Dave Bautista.Regie bei Glass Onion: A Knives Out Mystery führt erneut Rian Johnson. Bereits am 10. September feiert der Film beim diesjährigen Toronto International Film Festival seine Premiere, bevor er dann im November in einigen ausgewählten Kinos anläuft. Netflix zeigt den Streifen dann ab dem 23. Dezember.