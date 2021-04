Ghostbusters: Legacy - Neues Teaser-Video stellt die Mini-Pufts vor

Videos automatisch starten

Ghostbusters: Legacy ist einer von vielen Filmen, deren Starttermin aufgrund der Corona-Pandemie deutlich nach hinten verschoben werden musste. Nach aktuellem Stand soll die Geisterjagd erst am 11. November dieses Jahres stattfinden. Ein neues Teaser-Video stellt jetzt zumindest schon einmal die Mini-Pufts vor, die in dem Streifen für reichlich Chaos sorgen dürften.



Ghostbusters: Legacy (im Original heißt der Film Ghostbusters: Afterlife) soll direkt an die beiden ersten Filme aus 1980er Jahren anknüpfen, jedoch ein neues Kapitel aufschlagen. Im Mittelpunkt stehen nun nicht mehr die Geisterjäger von damals, sondern zwei Kinder, die nach dem Umzug in eine Kleinstadt ihre Verbindung zu den "echten Ghostbusters" ent­de­cken. Allerdings werden auch Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts und Sigourney Weaver in ihre originalen Rollen zurückkehren.



Geister wird es im Sequel natürlich auch geben. In einem neuen Teaser-Video sind die Mini-Pufts zu sehen, die Fans der Reihe durchaus bekannt vorkommen dürften - wenn auch in einem anderen Größenformat.