Free Guy - Zweiter Trailer zur Actionkomödie mit Ryan Reynolds

Die 20th Century Studios haben einen neuen Trailer zur Actionkomödie Free Guy veröffentlicht, in der sich Deadpool-Star Ryan Reynolds plötzlich in einem Videospiel wiederfindet - und eine ganze Welt retten muss. Eine weitere Verschiebung des Starttermins ist derzeit nicht geplant, sodass der Film nach aktuellem Stand noch dieses Jahr ins Kino kommt.



Für die Komödie Free Guy schlüpft Ryan Reynolds in die Rolle von Guy, der ein ganz normales Leben als Bankangestellter führt. Oder dies zumindest denkt, denn wirklich gewöhnlich ist der Alltag in Free City nämlich nicht. Nach einer schicksalhaften Begegnung lernt Guy, dass er in Wirklichkeit der Nebencharakter eines Open-World-Online-Spiels ist. Als dessen Server jedoch eines Tages abgeschaltet werden sollen, muss Guy zum Helden werden um seine Welt zu retten.



Im nun veröffentlichten zweiten Trailer sind erstmals auch Szenen aus der "Realität" zu sehen, denn die Geschichte des Films spielt sich nicht nur in der virtuellen Welt ab. Neben Ryan Reynolds sind unter anderem noch Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar und Taika Waititi im Film zu sehen. Free Guy startet voraussichtlich am 10. Dezember 2020 in den deutschen Kinos.