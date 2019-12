Free Guy: In der Komödie wird Ryan Reynolds vom NPC zum Helden

Videos automatisch starten

Nur die wenigsten Gamer dürften sich schon einmal darüber Gedanken gemacht haben, was NPCs, also nicht spielbare Charaktere in einem Videospiel, so alles tun, wenn der eigentliche Held mal wieder nicht in der Nähe ist. Genau hier soll der Film "Free Guy" Abhilfe schaffen, wenn eine solche Nebenfigur letztendlich sogar zum Actionstar wird, um die virtuelle Welt vor ihrem Ende zu retten.



In dem Film schlüpft Deadpool-Star Ryan Reynolds in die Rolle eines gewissen Guy, der in der Stadt Free City ein scheinbar ganz normales Leben als Bankangestellter führt. Auch die ständigen Schießereien inklusive Raketen- und Flammenwerfern oder die Verfolgungs­jagden in der Stadt verwundern ihn nicht weiter. All das ändert sich jedoch abrupt, als Guy während eines Banküberfalls von seinem gewohnten Muster abweicht und erkennt, dass er mitten in einem Videospiel ist. Schlimmer noch: in einem Videospiel, das schon bald abgeschaltet werden soll.



Neben Ryan Reynolds zählen unter anderem noch Lil Rel Howery, Taika Waititi und Camille Kostek zum Cast der ungewöhnlichen Actionkomödie. Regie führt Shawn Levy (Nachts im Museum, Stranger Things). Kinostart von Free Guy in Deutschland ist am 2. Juli 2020.