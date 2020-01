Was lange währt ...: Der neue Trailer zu 'The New Mutants' ist da

Videos automatisch starten

Der Marvel-Film The New Mutants hätte es eigentlich schon im Frühjahr 2018 ins Kino schaffen sollen, wurde dann jedoch mehrmals verschoben. Zuletzt gab es keinen festen Termin mehr und insgesamt schien die Zukunft des eigentlich schon fertig gedrehten Films ungewiss. Jetzt steht allerdings fest: The New Mutants startet im April 2020 im Kino, weitere Verschiebungen soll es nicht mehr geben.



Damit sind dann auch die für den Film angesetzten Nachdrehs endgültig vom Tisch, The New Mutants erscheint in der ursprünglich geplanten Fassung im Kino. Der Film setzt die X-Men-Reihe fort, beziehungsweise er spielt im selben Universum, ohne sich dabei jedoch direkt auf die bisherigen Filme zu beziehen. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe junger Mutanten, die in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden, wo sie den Umgang mit ihren besonderen Kräften lernen sollen - ganz offensichtlich steht dabei aber nicht das Wohl der Jugendlichen im Vordergrund.



Mit dem neuen Trailer unterstreichen die Macher noch einmal, dass The News Mutants deutlich Horror-lastiger als die meisten bisherigen Marvel-Filme werden dürfte. Ob dem wirklich so ist und ob sich das lange Warten auf den Streifen gelohnt hat, wird sich spätestens zum Kinostart am 2. April 2020 zeigen.