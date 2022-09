Ryan Reynolds kündigt Deadpool 3 an - mit Hugh Jackmans Wolverine

"Klar, Ryan"

Dass Deadpool zum Marvel Cinematic Universe (MCU) stößt, steht bereits länger fest, Marvel Studios-Chef Kevin Feige bestätigte das schon Anfang 2021. Nun aber hat Ryan Reynolds, der Darsteller und (Kino-)Vater der Figur, ein erstes Detail zum dritten Teil genannt und das hat es in sich.Ryan Reynolds ist Deadpool. Dieser Satz gilt gleich auf mehreren Ebenen. Denn der 45-Jährige spielt nicht nur den vielleicht ungewöhnlichsten Marvel-Helden, Deadpool alias "The Merc with a Mouth" ist vor allem dank des persönlichen Einsatzes des Schauspielers überhaupt erst als Kinofilm umgesetzt worden.Bisher war Deadpool aber nicht Teil des Marvel Cinematic Universe, das liegt vor allem daran, dass die Filmrechte das nicht erlaubten - denn diese hatte 20th bzw. 21st Century Fox. Doch Disney hat das Studio vor einer Weile übernommen und damit steht einem Auftritt von Deadpool und anderen Marvel-Helden, die bisher "im Fox-Exil" waren, nichts mehr im Wege.Reynolds hat jetzt ein Video veröffentlicht, in dem beides eine Rolle spielt. Denn in seiner typisch humorvollen Art und Weise gibt der kanadische Schauspieler ein Update zum Fortschritt von Deadpool 3. Er meint, dass er keine Idee habe, wovon der nächste Film der Reihe und das MCU-Debüt handeln soll. Nun, eine Idee hatte er schon - und diese wird wortwörtlich im Vorbeigehen angekündigt. Denn Hugh Jackman geht hinter Reynolds vorbei und der Deadpool-Schauspieler fragt ihn quasi nebenbei: "Hey, Hugh, willst du Wolverine noch einmal spielen?" Und Jackman antwortet: "Ja, klar, Ryan."Das ist auf gleich mehreren Ebenen eine kleine Sensation: Denn eigentlich ist Jackmans Wolverine mit "Logan" bereits in Rente gegangen. Noch bedeutender für Marvel-Fans: Der Umstand, dass Wolverine in einem MCU-Film mitspielt, ist der nächste Schritt in der Integration der X-Men in das immer größere Film- und Serien-Universum von Marvel.Das Video, das man unbedingt zu Ende sehen sollte, schließt mit einer musikalischen Einlage sowie dem Deadpool-Logo, das mit den drei Klingen durchschnitten wird. Anmerkung, da das ohne Untertitel etwas untergeht: Zu hören ist Whitney Houstons Hit "I Will Always Love You" - untertitelt wird der Song aber mit "I Will Always Love Hugh".