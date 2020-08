Freaks - Du bist eine von uns: Neuer Superheldenfilm aus Deutschland

Videos automatisch starten

Netflix hat einen ersten Trailer zu "Freaks - Du bist eine von uns" veröffentlicht. In dem Scifi-Film stellt eine eigentlich ganz normale Frau fest, dass sie Superkräfte besitzt. Das Besondere: Bei "Freaks" handelt es sich um keine US-Produktion von Marvel und Co., sondern einen um Film aus Deutschland.



Im Mittelpunkt des Films steht die junge Kleinstadt-Frau Wendy (gespielt von Cornelia Gröschel), die eines Tages ihre bislang unterdrückten Superkräfte entdeckt: Wie der Trailer zeigt, kann sie Menschen problemlos durch die Luft schleudern. Wenig später lernt sie noch Marek (Wotan Wilke Möhring) und Elmar (Tim Oliver Schultz) kennen, die ebenfalls b-­son­de­re Kräfte besitzen. Doch was sollen die drei mit ihren ungewöhnlichen Fähigkeiten an­fan­gen?



"Freaks - Du bist eine von uns" entstand in Zusammenarbeit mit dem ZDF und startet am 2. September 2020 beim Streaming-Dienst Netflix.