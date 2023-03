Fear The Walking Dead: AMC stimmt auf die finale achte Staffel ein

AMC schickt seine Zombieserie Fear The Walking Dead demnächst in die achte und damit dann auch letzte Staffel. Zuschauer müssen sich dann auf einen größeren Zeitsprung einstellen. Jetzt gibt es den offiziellen Trailer zum Finale.Fear The Walking Dead startete 2015 als erstes Spin-off der Zombieserie The Walking Dead. Diese ist schon längst Geschichte und in diesem Jahr wird nun auch Fear The Walking Dead zu einem Ende kommen. Auf der Comicmesse WonderCon wurde nun verraten, dass die Serie mit dem Start von Staffel 8 einen beachtlichen Zeitsprung von sieben Jahren hinlegen wird. Im Mittelpunkt stehen aber weiterhin vor allem Morgan (gespielt von Lennie James) und Madison (Kim Dickens). Wie es von offizieller Seite heißt, begeben sich die beiden auf eine gefährliche Mission, um die inzwischen acht Jahre alte Mo aus der Gemeinschaft PADRE zu befreien.Im Trailer sehen wir außerdem, dass Morgan in sein altes Haus zurückkehren wird, von wo aus seine Reise in der Mutterserie The Walking Dead einst begann - auch sein alter Freund Rick Grimes findet im Video Erwähnung.Fear The Walking Dead, Staffel 8, startet am 14. Mai 2023 bei AMC mit zunächst sechs Folgen, welche es in Deutschland voraussichtlich nur wenig später wieder bei Amazon Prime Video zu sehen geben wird. Sechs weitere Episoden gibt es dann zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.