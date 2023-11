Fargo: Das erwartet Krimifans ab nächster Woche in der 5. Staffel

Hausfrau mit Geheimnissen

Ab nächster Woche gibt es die fünfte Staffel der erfolgreichen Krimi-Anthologie-Serie Fargo via Magenta TV auch in Deutschland zu sehen. Die neue Geschichte handelt von einer Frau mit dunkler Vergangenheit, die im mittleren Westen der USA untergetaucht ist und einem Ermittler, der ihre Geheimnisse aufzudecken versucht. Inzwischen gibt es auch einen neuen Trailer.Rund drei Jahre sind seit der bislang letzten Staffel der Krimireihe Fargo vergangen, diese meldet sich zum Jahresende aber mit brandneuen Episoden sowie einer neuen Handlung und neuen Charakteren zurück. Vorkenntnisse sind somit nicht erforderlich.Schauplatz ist dieses Mal Minnesota, wo eine gewisse Dorothy Lyon (gespielt von Juno Temple) eigentlich gehofft hatte, zusammen mit ihrem Ehemann Wayne (David Rysdahl) und ihrer gemeinsamen Tochter ein ruhiges Leben als Hausfrau führen zu können. Probleme gibt es aber, als der Sheriff Roy Tillman (Jon Hamm) "Dots" finsterem Geheimnis auf die Spur kommt.Unterstützung bekommt der Gesetzeshüter bei seiner Arbeit von seinem etwas ungeschickten Sohn Gator (Joe Keery) und dem geheimnisvollen Herumtreiber Roy Ole Munch (Sam Spruell). Dorothy darf hingegen auf die überraschende Unterstützung ihrer Schwiegermutter Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh) zählen, zu der sie eigentlich kein besonders gutes Verhältnis pflegt.Fargo - Staffel 5 startet am 22. November 2023 bei Magenta TV. Zu Beginn gibt es dann gleich zwei Episoden am Stück, die verbleibenden acht erscheinen anschließend wöchentlich.