Eternals: Marvel zeigt neues Superhelden-Spektakel im ersten Trailer

Die Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) steht seit einer ganzen Weile in den Startlöchern, doch dort hat sie sich ein Jahr lang wegen der Pandemie nicht viel bewegt. Mit den Impfungen und dem Wiedereröffnen der Kinos geht es aber endlich los und nun hat Marvel auch das nächste große Franchise in einem längeren Teaser-Trailer vorgestellt.



Die Eternals sind bislang nur Comic-Fans ein Begriff gewesen, denn die 1976 von Jack Kirby (dem Vater von Hulk, Thor, Captain America, Black Panther, dem Silver Surfer, der Avengers und der Fantastic Four) gehörten nicht zu den bekanntesten Figuren von Marvel. Doch das wird sich spätestens im November 2021 ändern, denn der bisher wichtigste Film der neuen vierten MCU-Ära wird in den für Disney hoffentlich zahlreichen Kinos weltweit anlaufen.



Bombastische Bilder Marvel hat bereits Anfang Mai erste ganz kurze Blicke auf den starbesetzten Film gewährt, doch nun gibt es einen echten Trailer. Dieser verrät zwar nicht zu viel zur Handlung, zeigt aber den ganzen optischen Bombast des Filmes und stellt die uralte Alien-Rasse näher vor. Denn die Eternals sind seit den Anfängen unserer Zivilisation auf der Erde und haben die Menschheit geführt und ihr geholfen.



Eingemischt haben sich die Eternals aber nie. Doch nach den Ereignissen von Avengers: Endgame sind sie gezwungen, ihre bisherigen Grundsätze aufzugeben und die Menschheit offen und aktiv zu unterstützen. Über die Bedrohung ist bisher nur wenig bekannt, klar ist lediglich, dass die unsterblichen Eternals es mit ihren Erzfeinden, den Deviants zu tun bekommen.



Stars vor und hinter der Kamera Die Eternals sind zweifellos der erste ganz große Höhepunkt der noch frischen Phase 4 des MCU und dafür hat Marvel auch jede Menge Hochkaräter verpflichtet. Dazu zählen Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek sowie die Game of Thrones-Stars Richard Madden und Kit Harington. Regie führt Chloé Zhao, die gerade als beste Regisseurin und für den besten Film (Nomadland) mit Oscars ausgezeichnet wurde.