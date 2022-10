Doom Patrol: Verrückter Teaser-Trailer stimmt uns auf Staffel 4 ein

HBO Max hat einen ersten Teaser-Trailer zu Staffel 4 der DC-Serie Doom Patrol veröffentlicht. Allzu viel erfahren wir zwar noch nicht zu den neuen Folgen, diese dürften aber wieder ziemlich schräg werden - so wie wir es ja bereits gewohnt sind.In Staffel 4 reist die Doom Patrol in die Zukunft und erlebt dort eine unangenehme Überraschung, wie es in der offiziellen Ankündigung heißt. Konfrontiert mit ihrem eigenen Niedergang müssen unsere Helden nämlich entscheiden, was ihnen wichtiger ist: ihr eigenes Glück oder das Schicksal der gesamten Menschheit. Das klingt natürlich sehr ernst, doch wer die Doom Patrol kennt, der weiß, dass uns hier ein ziemlich abgedrehtes Comic-Spektakel erwartet. Im Video geben etwa die bereits aus Staffel 3 bekannten Hintern eine kesse Musical-Nummer zum Besten.In den USA startet Staffel 4 von Doom Patrol am 8. Dezember 2022. In Deutschland wird wieder Amazon die neuen Folgen zeigen, Fans hierzulande müssen sich aber wohl wieder bis ins nächste Jahr gedulden.