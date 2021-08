Doom Patrol - Der erste Teaser-Trailer zu Staffel 3 der DC-Serie ist da

Die für einen Emmy nominierte DC-Serie Doom Patrol startet schon bald in die dritte Staffel. Dass es in dieser dann wie gewohnt ziemlich verrückt zugehen wird, lässt ein neuer Teaser-Trailer erahnen, den DC Comics und HBO Max jetzt veröffentlicht haben. Außerdem steht das genaue Startdatum fest - zumindest für die USA.Die neuen Folgen holen die Zuschauer genau dort ab, wo sie am Ende der zweiten Staffel zurückgelassen wurden und so beginnt die dritte Season mit der Konfrontation zwischen Dorothy (Abigail Shapiro) und dem Candlemaker. Ein schrecklicher Verlust führt die Doom Patrol an einen Scheideweg und jedes Mitglied muss sich selbst fragen, wer sie sind und wer sie werden wollen. Zu allem Übel taucht auch noch Madame Rouge (Michelle Gomez) in einer Zeitmaschine mit einer wichtigen Mission auf - an deren Details sie sich aber nicht mehr erinnern kann.Staffel 3 von Doom Patrol startet am 23. September 2021 in den USA bei HBO Max. Zur Premiere gibt es dann gleich drei Folgen am Stück, die weiteren Episoden werden wöchentlich veröffentlicht. In Deutschland zeigt unter anderem Amazon Prime Video die ersten beiden Staffeln, weshalb davon auszugehen ist, dass Staffel 3 ebenfalls dort ihr Zuhause finden wird.