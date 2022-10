His Dark Materials: Trailer zur finalen Staffel der Serie veröffentlicht

Die Fantasyserie His Dark Materials startet im Dezember in die dritte Staffel - dies ist dann gleichzeitig auch die letzte, denn man wird mit dieser den dritten Roman der Buchtrilogie abarbeiten. Ein Trailer zeigt nun, dass es zum großen Finale noch einmal ziemlich spannend werden dürfte.Aufbauend auf "Der Goldene Kompass" und "Das Magische Messer" erzählt Staffel 3 somit die Geschichte des Romans "Das Bernstein-Teleskop" (The Amber Spyglass) des Autors Philip Pullman. Im Mittelpunkt steht hier zwar erneut Lyra Belacqua (gespielt von Dafne Keen), das Video zeigt aber auch viele weitere bekannte Figuren der vorherigen Staffeln. Sogar Lee Scoresby kehrt zurück, obwohl er eigentlich in der zweiten Staffel verstarb.In den USA zeigt HBO beziehungsweise HBO Max die dritte Staffel ab dem 5. Dezember 2022. In Deutschland ist die Serie bei Sky beheimatet, wo es die verbleibenden acht Folgen dann auch dieses Mal wieder zu sehen gibt.