Doom Patrol - Neuer Trailer zu Staffel 3 der DC-Serie eingetroffen

Die Doom Patrol meldet sich wieder zum Dienst: Ab dem 23. September gibt es Staffel 3 der DC-Serie bei HBO Max zu sehen - zumindest in den USA. Aber auch hier werden sich Fans voraussichtlich nicht mehr allzu lange in Geduld üben müssen. Bis es so weit ist, stimmt ein neuer Trailer auf die neuen Folgen ein.In Staffel 3 muss sich die Doom Patrol zunächst von den Folgen der Begegnung mit dem Candlemaker erholen, bevor auch schon die nächste Konfrontation mit bösen Mächten bevorsteht: Wie nämlich die zeitreisende Madame Rouge (Michelle Gomez) dem Team rund um Negative Man, Robotman, Cyborg und Co. erklärt, soll dieses als Nächstes die Brotherhood of Evil auslöschen - ein Auftrag, der bei der Doom Patrol zunächst auf nur wenig Begeisterung stößt.In den USA startet Staffel 3 von Doom Patrol am 23. September 2021 mit gleich drei neuen Episoden, alle weiteren folgen dann im wöchentlichen Rhythmus. In Deutschland ist die Serie bei Amazon Prime Video zu sehen, ein offizielles Datum gibt es hier aber noch nicht.