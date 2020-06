Doom Patrol: Neuer Trailer zeigt, wie schräg es in Staffel 2 weitergeht

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

HBO Max und der Streaming-Dienst DC Universe haben einen neuen Trailer zu Staffel 2 der Comic-Adaption Doom Patrol veröffentlicht. In den schon sehr bald startenden Folgen be­kommt es die bunt zusammengewürfelte Superheldentruppe mit neuen Gegenspielern zu tun - und es scheint insgesamt recht verrückt und abgedreht weiterzugehen.Wie das neue Video zeigt, müssen sich die Mitglieder der Doom Patrol noch immer mit einem alten Problem herumschlagen: Sie sind nämlich noch immer nach den Ereignissen der ersten Staffel ins Miniformat eingeschrumpft. Dies soll aber nicht die einzige Sorge von The Chief und seinem Team bleiben, denn der Trailer kündigt unter anderem auch die An­kunft der neuen Schurken The Candlemaker, Red Jack und der SeX-Men an.In den USA startet Staffel 2 von Doom Patrol am 25. Juni 2020 bei DC Universe und HBO Max. In Deutschland ist die erste Staffel bei Amazon Prime Video enthalten, sodass die zweite Staffel hierzulande wohl auch im Verlauf des Jahres beim Streaming-Dienst landen wird.