They Cloned Tyrone: Trailer zur schrägen Sci-Fi-Komödie von Netflix

Eine kaum zu glaubende Verschwörung

Auf Netflix startet demnächst die starbesetzte Science-Fiction-Komödie They Cloned Tyrone, in der ein ungleiches Trio einer kaum zu glaubenden Verschwörung direkt vor ihrer Haustür auf die Schliche kommt. Jetzt gibt es den ersten und zugleich auch ziemlich schrägen Trailer.Im Mittelpunkt der ungewöhnlichen Geschichte stehen der Drogendealer Fontaine (gespielt von John Boyega), der Zuhälter Slick Charles (Jamie Foxx) und die toughe Prostituierte Yo-Yo (Teyonah Parris), die immer wieder Zeuge seltsamer und mitunter verstörender Ereignisse in ihrem Viertel werden. Als sie gemeinsam der Sache nachgehen, finden sie sich plötzlich inmitten einer finsteren Verschwörung wieder.Um was es geht, lässt im Grunde der Titel bereits erahnen: Die Regierung führt Klonexperimente an den schwarzen Einwohnern des Viertels durch - unter anderem entdecken die Drei in einem geheimen Labor Klone von sich selbst. Was genau es mit all dem auf sich hat, verrät die erste Vorschau natürlich aber noch nicht.Der Trailer macht allerdings deutlich, dass sich die Geschichte zu keiner Zeit wirklich ernst nimmt und hier vor allem Freunde von trashigem Humor und dem Blaxploitation-Genre der 1970er auf ihre Kosten kommen.Ob They Cloned Tyrone das Zeug zu einem Hit hat, wird sich zeigen, wenn der Film weltweit am 21. Juli 2023 auf Netflix anläuft. Mit Boyega (Star Wars 7-9, Pacific Rim: Uprising), Foxx (Spider-Man: No Way Home, Day Shift) und Parris (WandaVision, Candyman), bringt er jedenfalls drei prominente Gesichter in den Titelrollen zusammen.