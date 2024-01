Finaler Trailer zu Lift: Die Actionkomödie startet schon bald auf Netflix

Auch im neuen Jahr möchte Netflix seine Abonnenten mit exklusiven Filmen bei Laune halten. Ein erstes potenzielles Highlight gibt es schon in wenigen Tagen zu sehen, wenn eine von Kevin Hart angeführte Diebesbande einen spektakulären Raubzug plant. Vorab gibt es nun einen neuen Trailer.Für den von Felix Gary Gray inszenierte Film schlüpft der unter anderem aus Jumanji bekannte Schauspieler und Comedian Kevin Hart in die Rolle des Meisterdiebs Cyrus Whitaker, der einen besonders riskanten Coup wagt: Ziel sind nämlich Goldbarren im Wert von 500 Millionen US-Dollar, welche allerdings nicht aus dem Tresor einer Bank, sondern aus einem fliegenden Passagierflugzeug entwendet werden sollen.Natürlich kann ein solches Vorhaben schwer allein umgesetzt werden, weshalb Whitaker beziehungsweise Hart ein Team international gesuchter Langfinger zur Seite steht. Mit von der Partie sind unter anderem die Schauspieler Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim und Sam Worthington.Lift startet am 12. Januar 2024 weltweit auf Netflix.