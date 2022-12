Disney zeigt KI, die Alter von Gesichtern in Sekunden digital ändert

Alter ändern in Sekunden

Es ist nicht unbedingt neu, dass Schauspieler mit KI-Hilfe jünger gemacht oder von den Toten wieder zum Leben erweckt werden. Die Technologie funktioniert zwar, aber sie funktioniert nicht perfekt. Disney hat nun ein neues Tool vorgestellt, das Schauspieler in Sekunden glaubhaft verjüngen oder altern lassen kann.Vergangene Woche hat Disney den ersten Trailer zum neuen Abenteuer von Indiana Jones veröffentlicht, dieser trägt den Untertitel "und der Ruf des Schicksals". Der Film hat unter anderem eine Besonderheit: Hauptdarsteller Harrison Ford wurde für mehrere Szenen digital verjüngt, denn der 80-Jährige hat in seinem neuen Abenteuer Szenen, die im Jahr 1944 spielen.Harrison Ford hat bereits zuvor mitgeteilt, dass es das erste Mal ist, dass diese Technologie glaubhaft aussieht und dabei kam möglicherweise und sogar wahrscheinlich auch ein Tool zum Einsatz, das Disney nun in einer wissenschaftlichen Arbeit ( PDF ) vorgestellt hat. Die FRAN genannte Technologie (für "Face Re-Aging Network") ist ein KI-Tool, das die bisher zeitraubende Arbeit in nur Sekunden durchführt und das besser denn je.FRAN ist ein neuronales Netz, dessen Besonderheit ist, dass es eine Datenbank mit Paaren von zufällig erzeugten synthetischen Gesichtern unterschiedlichen Alters enthält. Das hat den Vorteil, dass man nicht länger tausende Bilder echter Menschen unterschiedlichen Alters finden muss, die denselben Gesichtsausdruck, dieselbe Pose, dieselbe Beleuchtung und denselben Hintergrund zeigen.Daraus errechnet die KI eine Voraussage, welche Teile des Gesichts wie altern, man kann eine Person auf diese Weise verjüngen, aber auch altern lassen. Laut den Disney Research Studios ist das "die erste praktische, vollautomatische und produktionsreife Methode für das Re-Aging von Gesichtern in Videobildern."Disney schreibt, dass es aber dennoch die eine oder andere Einschränkung gibt. So können damit nicht besonders junge Kinder erschaffen oder auch gealtert werden, auch die Haare ergrauen nicht damit (bzw. vice versa). Die Ergebnisse sind aber dennoch beeindruckend, wie man auch im Video sehen kann.