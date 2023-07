Mensch gegen Killer-KI: Neuer Trailer zum Sci-Fi-Film 'The Creator'

Wenn sich eine KI gegen ihre Schöpfer stellt

Im Kinofilm The Creator führt die Menschheit einen erbitterten Krieg gegen eine künstliche Intelligenz, die mit einer neuen Superwaffe den Konflikt endgültig für sich zu entscheiden droht. Die 20th Century Studios haben jetzt den offiziellen Trailer zum Science-Fiction-Thriller des Rogue-One-Regisseurs veröffentlicht, der Ende September in den deutschen Kinos startet.Die Handlung von The Creator spielt in einer Zukunft, in welcher die Menschheit einen Krieg gegen eine von ihr selbst erschaffene künstlichen Intelligenz führt. Zwar scheinen die Menschen allmählich die Oberhand in dem Krieg zu gewinnen, jedoch hat die KI eine neue und besonders fortschrittliche Waffe erschaffen, welche unsere Spezies endgültig vernichten könnte.Ebendarum wird der ehemalige Elite-Agent Joshua (gespielt vom Tenet-Star John David Washington) damit beauftragt, diese Superwaffe zu finden und zu vernichten. Wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt, steht Joshua dabei aber vor einem Problem, denn: Bei der Waffe handelt es sich um einen Roboter beziehungsweise eine künstliche Intelligenz in der Gestalt eines kleinen Mädchens namens Alphie (Madeleine Yuna Voyles).Regie bei The Creator führt Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, Godzilla 2014, Monsters), in weiteren Rollen spielen unter anderem noch Ralph Ineson, Gemma Chan, Allison Janney, Marc Menchaca, Ken Watanabe und Sturgill Simpson mit. Kinostart in Deutschland ist am 28. September 2023, in den USA kommt der Film einen Tag später ins Kino.